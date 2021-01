La democrazia Usa cancellata per qualche ora, ma il vero sconfitto è Trump (Di giovedì 7 gennaio 2021) È il giorno più nero della democrazia americana: un giorno nero innescato da un presidente che non avrebbe mai dovuto essere scelto e che non accetta di andarsene dopo essere stato bocciato, nelle elezioni del 3 novembre, nel voto popolare – 80 milioni di suffragi a Joe Biden, 74 a lui – e nel meccanismo costituzionale dei Grandi Elettori – 306 per Biden e 234 per lui -. Donald Trump è il grande perdente di una giornata il cui bilancio è drammatico, se non diventerà tragico: fa perdere al suo partito i ballottaggi in Georgia e la maggioranza in Senato, dopo avere perso la Casa Bianca; e perde la credibilità che gli resta, se gliene resta, e se ne ha mai avuta, arringando a suon di falsità la banda di facinorosi suoi sostenitori convenuti a Washington perché si facciano sentire. E loro eseguono l’ordine del loro ‘comandante in capo’. Lo scenario è da ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021) È il giorno più nero dellaamericana: un giorno nero innescato da un presidente che non avrebbe mai dovuto essere scelto e che non accetta di andarsene dopo essere stato bocciato, nelle elezioni del 3 novembre, nel voto popolare – 80 milioni di suffragi a Joe Biden, 74 a lui – e nel meccanismo costituzionale dei Grandi Elettori – 306 per Biden e 234 per lui -. Donaldè il grande perdente di una giornata il cui bilancio è drammatico, se non diventerà tragico: fa perdere al suo partito i ballottaggi in Georgia e la maggioranza in Senato, dopo avere perso la Casa Bianca; e perde la credibilità che gli resta, se gliene resta, e se ne ha mai avuta, arringando a suon di falsità la banda di facinorosi suoi sostenitori convenuti a Washington perché si facciano sentire. E loro eseguono l’ordine del loro ‘comandante in capo’. Lo scenario è da ...

lauraboldrini : Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per i… - nzingaretti : Mai avremmo pensato di vedere negli Usa immagini di questo tipo. Tutti vicini alla forza della democrazia america… - TeresaBellanova : L’attacco al Congresso USA fomentato dolorosamente dal Presidente uscente Donald #Trump è gravissimo. Tornerà la ca… - romatorino : RT @giobandnere: Si fanno togliere tutte le libertà da un anno da Rocco Casalino e poi si stracciano le vesti per “gli attacchi alla democr… - dawsoncri : RT @giobandnere: Si fanno togliere tutte le libertà da un anno da Rocco Casalino e poi si stracciano le vesti per “gli attacchi alla democr… -