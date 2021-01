LA DEMOCRAZIA SI SVEGLIA (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di Gianmarco Landi I parlamenti, i congressi e le istituzioni democratiche devono servire il Popolo e rispettare le Leggi che le istituiscono, e chi non capisce questa cosa semplice, non capisce nulla su quanto oggi è successo. Il Congresso, come qualsiasi ambito di governo, meriterebbe rispetto se esercitasse il potere rispettando il Popolo e la Costituzione, ma se non lo facesse, il Popolo avrebbe il dovere e non solo il diritto, di abbattere l’insana istituzione. Questo è accaduto in America oggi, e Trump è un dettaglio della Storia, come Marat o George Washington.Il Congresso USA, con i senatori e i suoi congressman corrotti da potenze nemiche del Popolo americano, come il partito comunista della Cina, sono soggetti del tutto contrari alla Costituzione. Gli eletti pseudo-democratici, con modalità di voto sfacciatamente truffaldine e inzuppate nei byte di un casino globale, non ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di Gianmarco Landi I parlamenti, i congressi e le istituzioni democratiche devono servire il Popolo e rispettare le Leggi che le istituiscono, e chi non capisce questa cosa semplice, non capisce nulla su quanto oggi è successo. Il Congresso, come qualsiasi ambito di governo, meriterebbe rispetto se esercitasse il potere rispettando il Popolo e la Costituzione, ma se non lo facesse, il Popolo avrebbe il dovere e non solo il diritto, di abbattere l’insana istituzione. Questo è accaduto in America oggi, e Trump è un dettaglio della Storia, come Marat o George Washington.Il Congresso USA, con i senatori e i suoi congressman corrotti da potenze nemiche del Popolo americano, come il partito comunista della Cina, sono soggetti del tutto contrari alla Costituzione. Gli eletti pseudo-democratici, con modalità di voto sfacciatamente truffaldine e inzuppate nei byte di un casino globale, non ...

SuaRoyal : Buongiorno amati e amate di facebook e del Web Stamane il mondo si sveglia con le immagini schok dell'assalto al Ca… - Ettore572 : RT @salvato17719000: Se non vi è ancora chiaro, l'elite ritiene che il popolo non sia in grado di fare scelte,da loro condivise,quindi di v… - salvato17719000 : Se non vi è ancora chiaro, l'elite ritiene che il popolo non sia in grado di fare scelte,da loro condivise,quindi d… - robbie65037871 : Nessun Parlamento ha diritto di prendere per il culo o abusare la democrazia Sveglia Crosetto - isolda21215122 : @GassmanGassmann Chi dorme in democrazia, si sveglia in una dittatura -

