La crisi Usa vista dai monarchici: «Con un re a capo dello Stato non potrebbe accadere» (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’incendio americano scuote anche i monarchici italiani, che nella crisi della più importante repubblica del mondo scorgono un’inaspettata conferma del primato della corona. In una nota diffusa alle agenzie, il presidente nazionale dell’Umi Alessandro Sacchi non manca di evidenziare le differenze tra i due sistemi. «Nelle democrazie parlamentari europee a regime monarchico – scrive infatti Sacchi – la figura del capo dello Stato è un custode davvero indipendente della Costituzione ed un vero garante della libertà». La differenza, spiega il leader dei realisti italiani, sta nel fatto che nelle monarchie il sovrano è «sottratto alla lotta e al condizionamento dei partiti». Lo scrive Sacchi, leader dei monarchici italiani Tutto il contrario, aggiunge Sacchi, di quanto avvenuto negli Stati ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’incendio americano scuote anche iitaliani, che nelladella più importante repubblica del mondo scorgono un’inaspettata conferma del primato della corona. In una nota diffusa alle agenzie, il presidente nazionale dell’Umi Alessandro Sacchi non manca di evidenziare le differenze tra i due sistemi. «Nelle democrazie parlamentari europee a regime monarchico – scrive infatti Sacchi – la figura delè un custode davvero indipendente della Costituzione ed un vero garante della libertà». La differenza, spiega il leader dei realisti italiani, sta nel fatto che nelle monarchie il sovrano è «sottratto alla lotta e al condizionamento dei partiti». Lo scrive Sacchi, leader deiitaliani Tutto il contrario, aggiunge Sacchi, di quanto avvenuto negli Stati ...

Milano, 7 gen. (askanews) - Un guaio in più per il presidente uscente Donald Trump. In relazione all'uccisione del generale iraniano Qassim ...

