La censura è sempre sbagliata | anche quella a Trump

"In questo momento, la nostra democrazia è sotto un attacco senza precedenti, diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto nei tempi moderni", ha detto ieri il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso durante l'assedio di Capitol Hill. È vero, la democrazia sta vacillando negli Usa, ma su tutti i fronti. anche su quello dell'informazione. Biden nel suo discorso ha chiesto a Trump di andare in televisione per "chiedere pubblicamente la fine di questo assedio". Trump pochi minuti dopo ha pubblicato sui social un video in cui, pur senza condannare nettamente le violenze, invitava i manifestanti ad "andare a casa in pace". Facebook, Twitter e Youtube hanno però deciso di rimuovere il video. Dunque Biden invoca un appello di Trump alla calma, ritenendolo utile a fermare le violenze, l'appello viene ...

