La bufala della Bandiera dei Quattro Mori al Congresso (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisioni con varie didascalie che mostrano la Bandiera dei Quattro Mori al Congresso. Il gioco è palese: una sorta di perversa captatio benevolentiae, un tentativo di creare comunanza tra i facinorosi al Congresso e istanze locali. Un gioco basato su una aperta e sfacciata falsificazione, che i nostri stessi segnalatori ci hanno aiutato a svelare. Questa è l’immagine falsa Bandiera dei Quattro Mori al CongressoNella quale è possibile riconoscere il logo Wusa9, che denuncia la provenienza della foto da un articolo statunitense, purtroppo visibile solo dietro VPN. Aprendo da IP statunitense diventa possibile accedere ad un video di 4 minuti circa contenente l’autentica ... Leggi su bufale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisioni con varie didascalie che mostrano ladeial. Il gioco è palese: una sorta di perversa captatio benevolentiae, un tentativo di creare comunanza tra i facinorosi ale istanze locali. Un gioco basato su una aperta e sfacciata falsificazione, che i nostri stessi segnalatori ci hanno aiutato a svelare. Questa è l’immagine falsadeialNella quale è possibile riconoscere il logo Wusa9, che denuncia la provenienzafoto da un articolo statunitense, purtroppo visibile solo dietro VPN. Aprendo da IP statunitense diventa possibile accedere ad un video di 4 minuti circa contenente l’autentica ...

