La bozza del Recovery Plan punta su innovazione, ecologia, istruzione ed inclusione (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – “Il presente documento costituisce una sintesi delle attività di rielaborazione della bozza di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). È il risultato del lavoro svolto dal Governo nel confronto con le forze politiche di maggioranza, che si è intensificato nelle ultime settimane anche attraverso l’elaborazione di osservazioni e proposte di modifica alle bozze di lavoro preliminari. È un documento di lavoro interno al Governo, per favorire il raggiungimento dell’accordo politico sulle modifiche alla bozza di Pnrr. Lo sforzo compiuto è di rendere più chiara, alla luce delle novità intervenute, la visione d’insieme della strategia di investimenti e riforme del Piano”. Si legge nella premessa della bozza del Recovery plan che il governo ha inviato oggi alle forze di maggioranza. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – “Il presente documento costituisce una sintesi delle attività di rielaborazione della bozza di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). È il risultato del lavoro svolto dal Governo nel confronto con le forze politiche di maggioranza, che si è intensificato nelle ultime settimane anche attraverso l’elaborazione di osservazioni e proposte di modifica alle bozze di lavoro preliminari. È un documento di lavoro interno al Governo, per favorire il raggiungimento dell’accordo politico sulle modifiche alla bozza di Pnrr. Lo sforzo compiuto è di rendere più chiara, alla luce delle novità intervenute, la visione d’insieme della strategia di investimenti e riforme del Piano”. Si legge nella premessa della bozza del Recovery plan che il governo ha inviato oggi alle forze di maggioranza.

borghi_claudio : Che meraviglia, tutti a spulciare la bozza del recovery fund come se esistesse o ci convenisse. Il brutto che tocch… - ItaliaViva : Il punto è semplice: proprio perché siamo in un momento decisivo, c'è bisogno di un governo all'altezza della sfida… - repubblica : Recovery, l'ultima bozza: impatto del 3% sul Pil. Investimenti a quota 70% - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Ai partiti la bozza definitiva del #RecoveryPlan. Le risorse previste salgono a 222 miliardi. Dopo il via libera di Pal… - Nerot45888119 : RT @borghi_claudio: Che meraviglia, tutti a spulciare la bozza del recovery fund come se esistesse o ci convenisse. Il brutto che toccherà… -