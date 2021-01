Katia Follesa e la “comodità di appoggiarsi su Damiano” – FOTO (Di giovedì 7 gennaio 2021) Katia Follesa ha pubblicato una FOTO su Instagram in cui è insieme al noto chef Damiano Carrara con cui ha condotto l’amato show su Real Time, “Cake Star – Pasticcerie in sfida” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76) Con la simpatia e la semplicità che la contraddistingue, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha pubblicato unasu Instagram in cui è insieme al noto chefCarrara con cui ha condotto l’amato show su Real Time, “Cake Star – Pasticcerie in sfida” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@katioska76) Con la simpatia e la semplicità che la contraddistingue, L'articolo proviene da YesLife.it.

carotelevip : Immerso in una maratona #socialfamily Storie di famiglia su Real Time con Katia Follesa, Angelo Pisani e la figlia… - sparkIes__ : Perché ultimamente vedo Katia Follesa letteralmente ovunque? - _save_all : Io comunque volevo essere la figlia di Katia Follesa. - zazoomblog : Katia Follesa il gesto ‘incredibile’ del compagno: cosa ha fatto con i primi guadagni - #Katia #Follesa #gesto #‘in… - melonf_ : Avevamo davvero bisogno di un programma su Katia Follesa e la sua famiglia? Non so. -