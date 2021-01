“Kanye West ha tradito Kim Kardashian con il beauty guru Jeffree Star” (Di giovedì 7 gennaio 2021) La notizia di un imminente divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West ha sconvolto il mondo dello showbiz mondiale. Anche se nulla è stato ancora ufficializzato, l’imprenditrice da 198 milioni di follower avrebbe già assoldato un avvocato – e che avvocato, la “regina dei divorzi” Laura Wasser – per far partire le pratiche. “Lei non ne può più”, sostengono fonti vicine alla coppia. I due si erano sposati nel 2014 a Firenze e dal loro amore sono nati quattro figli (North, Chicago, Psalm e Saint). Cosa c’è dietro la separazione tra Kim e Kanye? Al momento non sono chiari i dettagli, anche se nelle ultime ore spunta l’ipotesi di tradimento. È stata una famosa tiktoker americana a spifferare tutto ai quattro venti: il rapper potrebbe aver tradito la moglie con Jeffree Star, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) La notizia di un imminente divorzio tra Kimha sconvolto il mondo dello showbiz mondiale. Anche se nulla è stato ancora ufficializzato, l’imprenditrice da 198 milioni di follower avrebbe già assoldato un avvocato – e che avvocato, la “regina dei divorzi” Laura Wasser – per far partire le pratiche. “Lei non ne può più”, sostengono fonti vicine alla coppia. I due si erano sposati nel 2014 a Firenze e dal loro amore sono nati quattro figli (North, Chicago, Psalm e Saint). Cosa c’è dietro la separazione tra Kim e? Al momento non sono chiari i dettagli, anche se nelle ultime ore spunta l’ipotesi di tradimento. È stata una famosa tiktoker americana a spifferare tutto ai quattro venti: il rapper potrebbe averla moglie con, ...

clareolvr : ok quindi ricapitolando: - c’è una mezza guerra civile negli Stati Uniti - Harry Styles sta venendo quasi cancella… - _oidocrop : Kim Kardashian è stata tradita da Kanye West e siamo solo al 7 gennaio. . . . . - zoeirettiii : MA IN CHE SENSO KANYE WEST HA TRADITO KIM CON JEFFREE, COSA STO SCOPRENDO HAHAHAH #jeffreestar #KanyeWest #KimKardashian - goodwbadhabits : RT @tottastylinson: io che entro su twitter e leggo che kanye west e kim kardashian stanno per divorziare perché lui l’ha tradita con jeffr… - CHVNELXII : RT @lusurpateur_: Jeffree Star quando ha incontrato Kanye West -