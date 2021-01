Juventus, Ravanelli consiglia: «In attacco prenderei Giroud» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Fabrizio Ravanelli ha consigliato la Juventus sul possibile attaccante da prendere Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero, commenta la vittoria della Juventus contro il Milan e consiglia la squadra torinese sulla punta di prendere: le sue parole a Radio Sportiva. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 «Io prenderei Giroud, è un giocatore importantissimo che sa difendere la palla, fa salire la squadra, veloce in area di rigore, forte di testa. Credo sia giocatore importante per l’economia della squadra, ma se ci fosse la possibilità mi riprenderei Mandzukic». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Fabriziohato lasul possibile attaccante da prendere Fabrizio, ex attaccante bianconero, commenta la vittoria dellacontro il Milan ela squadra torinese sulla punta di prendere: le sue parole a Radio Sportiva. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 «Io, è un giocatore importantissimo che sa difendere la palla, fa salire la squadra, veloce in area di rigore, forte di testa. Credo sia giocatore importante per l’economia della squadra, ma se ci fosse la possibilità mi riMandzukic». Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Ravanelli consiglia la Juventus: 'In attacco prenderei Giroud o Mandzukic' - - silviodifede : Notizie fresche fresche di mercato! La #Juventus pensa a Ravanelli. L'#Inter vicina a Ruben Sosa - alessiacuffia : Ma zio cantante #quagliarella no eh. Tollero a malapena nonno Gigi in panchina, ma il ritorno di Quagliarella non s… - adamius3 : RT @OldSchoolPanini: Moreno TORRICELLI - Alessandro DEL PIERO - Fabrizio RAVANELLI #Juventus ???? - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Ravanelli a JTV: 'Questa Juventus può anche giocare con Dybala, Morata e Ronaldo, ma...' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ravanelli Milan-Juventus, Ravanelli: "Sorpreso dall'esclusione di McKennie" TUTTO mercato WEB Juventus, Ravanelli consiglia: «In attacco prenderei Giroud»

Fabrizio Ravanelli ha consigliato la Juventus sul possibile attaccante da prendere. Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero, commenta la vittoria della Juventus contro il Mil ...

Ravanelli: “Chiesa può diventare devastante, in attacco riprenderei Mandzukic. Scudetto? Ecco chi potrebbe vincere”

TORINO- La Juventus, dopo il successo sull’Udinese di domenica scorsa, batte il Milan a San Siro, interrompendo la striscia di imbattibilità dei rossoneri e portandosi al momento al quarto posto a -7 ...

Fabrizio Ravanelli ha consigliato la Juventus sul possibile attaccante da prendere. Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero, commenta la vittoria della Juventus contro il Mil ...TORINO- La Juventus, dopo il successo sull’Udinese di domenica scorsa, batte il Milan a San Siro, interrompendo la striscia di imbattibilità dei rossoneri e portandosi al momento al quarto posto a -7 ...