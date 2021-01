Juventus, Bernardeschi blocca lo scambio col Papu Gomez (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Juventus lavora ad un’offerta per il Papu Gomez ma al momento Federico Bernardeschi rifiuta il passaggio all’Atalanta. La situazione Come riferito da Corriere dello Sport, l’ipotesi di uno scambio Bernardeschi-Papu Gomez è un’ipotesi di mercato concreta che però al momento non ha avuto sviluppi per la volontà del calciatore bianconero. Bernardeschi, infatti, vuole restare alla Juventus e ha già rifiutato altre destinazioni, come ad esempio l’Hertha Berlino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lalavora ad un’offerta per ilma al momento Federicorifiuta il passaggio all’Atalanta. La situazione Come riferito da Corriere dello Sport, l’ipotesi di unoè un’ipotesi di mercato concreta che però al momento non ha avuto sviluppi per la volontà del calciatore bianconero., infatti, vuole restare allae ha già rifiutato altre destinazioni, come ad esempio l’Hertha Berlino. Leggi su Calcionews24.com

