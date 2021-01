Juve, Chiesa si consacra a San Siro, è lui l’MVP della 16° giornata (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il detto dice “L’Epifania tutte le feste porta via”. Vero, tranne che per la Juventus di Andrea Pirlo, che col 3-1 in casa del Milan capolista la festa l’ha soltanto inaugurata, rilanciandosi nella corsa al titolo.L’artefice della vittoria a San Siro è senza dubbio Federico Chiesa, il più elegante all’evento milanese, capace in 60’ di segnare una doppietta e mettere in ombra sia Theo Hernandez che il compagno CR7. È lui l’MVP della 16a giornata, che ha fatto del Diavolo l’avversaria più stimolante in Serie A (tre reti e tre assist).Nel match di ieri ha stabilito il record stagionale di Efficienza sia Tecnica che Fisica (98%) e si è mostrato iraggiungibile nelle azioni ad altissima accelerazione (99%), percorrendo nell’ora di gioco disputata 7,3 km, di cui oltre 2km ad ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il detto dice “L’Epifania tutte le feste porta via”. Vero, tranne che per lantus di Andrea Pirlo, che col 3-1 in casa del Milan capolista la festa l’ha soltanto inaugurata, rilanciandosi nella corsa al titolo.L’arteficevittoria a Sanè senza dubbio Federico, il più elegante all’evento milanese, capace in 60’ di segnare una doppietta e mettere in ombra sia Theo Hernandez che il compagno CR7. È lui16a, che ha fatto del Diavolo l’avversaria più stimolante in Serie A (tre reti e tre assist).Nel match di ieri ha stabilito il record stagionale di Efficienza sia Tecnica che Fisica (98%) e si è mostrato iraggiungibile nelle azioni ad altissima accelerazione (99%), percorrendo nell’ora di gioco disputata 7,3 km, di cui oltre 2km ad ...

