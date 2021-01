Joe Biden proclamato nuovo Presidente degli Stati Uniti: ma Trump non ci sta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso Usa ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris rispettivamente Presidente e vicePresidente degli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato al termine di una drammatica seduta. Quella che è seguita allo sgombero dei sostenitori del Presidente uscente Trump, che ieri 6 gennaio hanno assaltato a migliaia Capitol Hill scontrandosi con le forze di polizia. Come è noto si contano, a ora, 4 morti e 13 feriti, oltre a 52 persone arrestate. Il 20 gennaio il giuramento Le camere riunite del Congresso hanno certificato i voti del collegio elettorale, vinto dal ticket democratico Biden Harris, con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano formato da Trump e Mike Pence. Il parlamento ha respinto alcune ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso Usa haJoee Kamala Harris rispettivamentee vice. L’annuncio è arrivato al termine di una drammatica seduta. Quella che è seguita allo sgombero dei sostenitori deluscente, che ieri 6 gennaio hanno assaltato a migliaia Capitol Hill scontrandosi con le forze di polizia. Come è noto si contano, a ora, 4 morti e 13 feriti, oltre a 52 persone arrestate. Il 20 gennaio il giuramento Le camere riunite del Congresso hanno certificato i voti del collegio elettorale, vinto dal ticket democraticoHarris, con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano formato dae Mike Pence. Il parlamento ha respinto alcune ...

