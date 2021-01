Joe Biden eletto presidente degli Stati Uniti: la proclamazione al Congresso – Video (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso degli Stati Uniti ha certificato la vittoria, e la conseguente elezione, di Joe Biden a presidente degli Usa, dopo l’interruzione di ieri causata dall’irruzione di alcuni sostenitori di Donald Trump. Irruzione che ha provocato quattro morti. Biden ha ricevuto 306 voti a fronte di 232 a favore di Donald Trump. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilha certificato la vittoria, e la conseguente elezione, di JoeUsa, dopo l’interruzione di ieri causata dall’irruzione di alcuni sostenitori di Donald Trump. Irruzione che ha provocato quattro morti.ha ricevuto 306 voti a fronte di 232 a favore di Donald Trump. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiNews : 'Faccio appello a Trump: deve andare in tv e chiedere che questo assedio termini. Questa non è una protesta, è una… - matteorenzi : Joe Biden è stato proclamato da qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova… - chetempochefa : Il #Congresso americano ha appena certificato ufficialmente la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris come president… - GFucci58 : RT @chetempochefa: Il #Congresso americano ha appena certificato ufficialmente la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris come presidente e v… - fortuneeeteller : Il Congresso americano certifica la vittoria elettorale di Joe Biden -