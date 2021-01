Jim Carrey: Donald Trump è un "pagliaccio assassino" nella sua nuova vignetta (FOTO) (Di giovedì 7 gennaio 2021) nella sua nuova vignetta, Jim Carrey definisce Donald Trump un "pagliaccio assassino", accusandolo di "uccidere la verità e armare l'ignoranza". Jim Carrey ha definito Donald Trump un pagliaccio assassino nella sua nuova vignetta, condivisa sui social durante l'assalto al Congresso USA portato avanti dai sostenitori dell'ex Presidente degli Stati Uniti. Nelle ultime ore l'assalto al Congresso USA ha calamitato l'attenzione di tutti i media internazionali e, di conseguenza, anche di milioni di persone nel mondo che hanno utilizzato i canali social per commentare quanto stesse accadendo negli Stati Uniti. Ad esprimersi a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021)sua, Jimdefinisceun "", accusandolo di "uccidere la verità e armare l'ignoranza". Jimha definitounsua, condivisa sui social durante l'assalto al Congresso USA portato avanti dai sostenitori dell'ex Presidente degli Stati Uniti. Nelle ultime ore l'assalto al Congresso USA ha calamitato l'attenzione di tutti i media internazionali e, di conseguenza, anche di milioni di persone nel mondo che hanno utilizzato i canali social per commentare quanto stesse accadendo negli Stati Uniti. Ad esprimersi a ...

