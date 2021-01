Jeffree Star commenta il rumor che lo vorrebbe amante di Kanye West (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non solo un divorzio in casa Kardashian-West, ma anche un possibile tradimento. Ieri la famosa tiktoker Ava Louise ha rivelato che il rapper avrebbe avuto una frequentazione con un conosciutissimo beauty guru e successivamente ha piazzato dei like tattici ai commenti che riportavano il nome di Jeffree Star. Poche ore dopo lo scoppio di questa bomba la Star di You Tube ha pubblicato un tweet, in cui però non ha nemmeno menzionato questo “scandalo”. I’m ready for Sunday Service pic.twitter.com/6kCA4kNrfu — Jeffree Star (@JeffreeStar) January 6, 2021 A fare chiarezza c’ha provato Daniel KeemStar di Drama Alert, che ha scritto in privato a Jeffree Star: “Cosa mi dici di queste voci su te e ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non solo un divorzio in casa Kardashian-, ma anche un possibile tradimento. Ieri la famosa tiktoker Ava Louise ha rivelato che il rapper avrebbe avuto una frequentazione con un conosciutissimo beauty guru e successivamente ha piazzato dei like tattici ai commenti che riportavano il nome di. Poche ore dopo lo scoppio di questa bomba ladi You Tube ha pubblicato un tweet, in cui però non ha nemmeno menzionato questo “scandalo”. I’m ready for Sunday Service pic.twitter.com/6kCA4kNrfu —(@) January 6, 2021 A fare chiarezza c’ha provato Daniel Keemdi Drama Alert, che ha scritto in privato a: “Cosa mi dici di queste voci su te e ...

