Jake Angeli | chi è l’uomo italo americano vestito da vichingo che ha guidato l’assalto al Campidoglio

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Èuno dei volti che hala rivolta neldi Washington. Si chiama, ha 32 anni, e si definisce lo “Sciamano di QAnon”, l’associazione complottista e negazionista che ha un grande seguito sui social e che sostiene Trump in accordo con lui che le elezioni sarebbero state truccate e che la vittoria di Biden non sia legittima.si è presentatodadurante la rivolta e in una cartellina ha lasciato scritto “Noi non ci arrenderemo”. Il 32enne di Phoenix è un volto noto della desta estemista americana. Da sempre in prima linea nelle manifestazioni dell’ultradestra tra cui quella in Arizona contro “l’elezione rubata”.è convinto che il ...