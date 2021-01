Jake Angeli, chi è lo “sciamano” italoamericano che ha guidato l’assalto al Campidoglio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen – Copricapo di pelliccia con le corna, bandiera Usa dipinta sul viso, torso nudo e tatuaggi tribali in bella vista. Jake Angeli, 32enne “sciamano” italoamericano, è senza alcun dubbio uno dei volti della protesta andata in scena ieri al Campidoglio di Washington. Non a caso le foto della sua irruzione spopolano sui social, d’altronde è impossibile ignorare un personaggio del genere. Jake Angeli, ecco chi è lo “sciamano di QAnon” Ma chi è davvero? Angeli è stato soprannominato lo “sciamano di QAnon”, è un aspirante attore dell’Arizona ed è seguace dell’ormai celebre – soprattutto negli Usa – teoria cospirazionista secondo cui vi sarebbe una trama segreta organizzata da presunti poteri occulti contro il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen – Copricapo di pelliccia con le corna, bandiera Usa dipinta sul viso, torso nudo e tatuaggi tribali in bella vista., 32enne “, è senza alcun dubbio uno dei volti della protesta andata in scena ieri aldi Washington. Non a caso le foto della sua irruzione spopolano sui social, d’altronde è impossibile ignorare un personaggio del genere., ecco chi è lo “di QAnon” Ma chi è davvero?è stato soprannominato lo “di QAnon”, è un aspirante attore dell’Arizona ed è seguace dell’ormai celebre – soprattutto negli Usa – teoria cospirazionista secondo cui vi sarebbe una trama segreta organizzata da presunti poteri occulti contro il ...

