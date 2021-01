Italia zona gialla, oggi torna la didattica Dopo il periodo natalizio in rosso ed arancione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Italia in zona gialla “rafforzata” oggi e domani. Dopo l’Epifania c’è anche il consueto ritorno alla didattica. Ma non a scuola. Passato il periodo natalizio in rosso ed arancione questa è la situazione. Di nuovo arancione sabato e domenica mentre domani bisognerà fare attenzione all’indice Rt perché sulla base di quel parametro sarà rifatta la colorazione, regione per regione, dei prossimi giorni. La Puglia rischia l’arancione se non addirittura il rosso. L'articolo Italia zona gialla, oggi torna la didattica <small ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 gennaio 2021)in“rafforzata”e domani.l’Epifania c’è anche il consueto ritorno alla. Ma non a scuola. Passato ilinedquesta è la situazione. Di nuovosabato e domenica mentre domani bisognerà fare attenzione all’indice Rt perché sulla base di quel parametro sarà rifatta la colorazione, regione per regione, dei prossimi giorni. La Puglia rischia l’se non addirittura il. L'articolola

SalernoSal : Voglio una Zona maleducata Di quelle Zone fatte, fatte così Voglio una Zona che se ne frega Che se ne frega di tut… - RegLiguria : ?? CORONAVIRUS, LE REGOLE PER LA LIGURIA IN VIGORE GIOVEDI' 7 E VENERDI' 8 GENNAIO ?? Domani e dopodomani per l'Ital… - SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - Italia_Notizie : Restrizioni anti-Covid: oggi 7 gennaio l’Italia torna in zona gialla, ma “rafforzata”. Ecco le riaperture e i divie… - SiciliaReporter : Sicilia, Covid: Guerriero(PD) ” l’Isola è terza in Italia per numero di contagi, biosgna dichiarare la zona rossa” -