Italia supera la Germania per vaccinazioni in rapporto alla popolazione

Per dosi somministrate in rapporto alla popolazione ora l'Italia è il secondo paese (con lo 0,5%) dopo la Danimarca, subito dietro la Germania (0,44%). In valore assoluto, l'Italia al secondo posto in Europa dopo la Germania per numero di vaccini anti covid somministrati: al 6 gennaio nel nostro paese ne risultavano 322.943, a fronte dei 367.331 totalizzati dalla Germania alla data del 5 gennaio. A tracciare la sintesi è un'elaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) sulla base degli ultimi dati disponibili a oggi. Al terzo posto nell'Unione Europea figura la Polonia con 160.359 somministrazioni. Quarta la Spagna con 139.339 vaccini fatti. Tra i grandi Paesi, la Francia si attesta a tutt'oggi ...

Dopo i progressi delle scorse settimane, torna a aumentare il numero di regioni che supera la soglia d'allerta per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva: la media nazionale si ...

