Inter, zero offerte per Eriksen: ostacolo ingaggio per il ritorno al Tottenham (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Inter non ha ricevuto ancora un’offerta per Christian Eriksen: difficile il ritorno al Tottenham per l’ostacolo ingaggio Il mercato dell’Inter è bloccato. Il club nerazzurro non ha ricevuto ancora un’offerta per il giocatore che potrebbe portare liquidità nelle casse nerazzurre: Christian Eriksen. Si è parlato di un possibile ritorno al Tottenham ma, a complicare i piani, ci sarebbe l’ostacolo ingaggio. Come riporta Gianluca Di Marzio il danese guadagna 7 milioni di euro netti più bonus in nerazzurro: troppo per il monte ingaggi del Tottenham di Mourinho, che comunque lo riaccoglierebbe volentieri a Londra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’non ha ricevuto ancora un’offerta per Christian: difficile ilalper l’Il mercato dell’è bloccato. Il club nerazzurro non ha ricevuto ancora un’offerta per il giocatore che potrebbe portare liquidità nelle casse nerazzurre: Christian. Si è parlato di un possibilealma, a complicare i piani, ci sarebbe l’. Come riporta Gianluca Di Marzio il danese guadagna 7 milioni di euro netti più bonus in nerazzurro: troppo per il monte ingaggi deldi Mourinho, che comunque lo riaccoglierebbe volentieri a Londra. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : ULTIMORA. Brusca frenata per il ritorno di #Eder (34 anni) all’Inter. Conte vorrebbe un attaccante più esperto e si… - Andrea1975_ : RT @giovannibrenteg: L’Inter ha 3 problemi molto gravi: 1) il portiere che non para, 2)l’allenatore che mette Gagliardini 63 minuti ed Erik… - ereticodarogo : @DiMarzio possibilità per l'Inter di riportare a casa Di Marco a gennaio? Sì risolverebbe il problema della fascia sinistra a costo zero - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Inter, Sky conferma: 'Eriksen potrebbe tornare al Tottenham, ma per ora zero offerte' - - Vx3_Skriniar : RT @fcin1908it: Inter, Sky conferma: 'Eriksen potrebbe tornare al Tottenham, ma per ora zero offerte' - -