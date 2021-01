Inter, grana D’Ambrosio: distrazione del legamento del ginocchio (Di giovedì 7 gennaio 2021) In casa Inter c’era tanta preoccupazione per le condizioni di Danilo D’Ambrosio entrato nel finale di gara contro la Sampdoria e poi immediatamento costretto ad uscire dal campo per un problema al ginocchio a seguito di un contrasto di gioco con Leris.La società nerazzurra ha comunicato l'esito dei controlli effettuati dal calciatore e non arrivano buone notizie. Come riportato dal report medico sul sito del club, dopo essere stato sottoposto a esami strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano, il terzino ha riportato "una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro".Per il giocatore sono previsti nuovi controlli per la settimana prossima, ma Antonio Conte dovrà farne a meno per almeno 4-5 giornate.embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) In casac’era tanta preoccupazione per le condizioni di Daniloentrato nel finale di gara contro la Sampdoria e poi immediatamento costretto ad uscire dal campo per un problema ala seguito di un contrasto di gioco con Leris.La società nerazzurra ha comunicato l'esito dei controlli effettuati dal calciatore e non arrivano buone notizie. Come riportato dal report medico sul sito del club, dopo essere stato sottoposto a esami strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano, il terzino ha riportato "unadelcollaterale mediale delsinistro".Per il giocatore sono previsti nuovi controlli per la settimana prossima, ma Antonio Conte dovrà farne a meno per almeno 4-5 giornate.embedcontent src="twitter" ...

ItaSportPress : Inter, grana D'Ambrosio: distrazione del legamento del ginocchio - - leoromoli : RT @90_ordnasselA: @BullaInterista Hanno investito 650 milioni sull inter fino ad oggi.. dai su Fabrizio come si fa a criticarli? Poi ovvia… - 90_ordnasselA : @BullaInterista Hanno investito 650 milioni sull inter fino ad oggi.. dai su Fabrizio come si fa a criticarli? Poi… - luca_vecchio6 : @Rodolfo34113504 @_enz29 Hai scritto almeno loro mettono la grana e ora scrivi non è vero che l'inter non spende... Ma sei serio? - Matteo_NFL : @LapoDeCarlo1 @Rnerazzurrait @sole24ore Se non arriva 1 sceicco pieno gonfio d grana e voglia d #Inter siamo strafottuti!! -

Ultime Notizie dalla rete : Inter grana Inter, grana D’Ambrosio: distrazione del legamento del ginocchio ItaSportPress Inter, grana D’Ambrosio: distrazione del legamento del ginocchio

In casa Inter c’era tanta preoccupazione per le condizioni di Danilo D’Ambrosio entrato nel finale di gara contro la Sampdoria e poi immediatamento costretto ad uscire dal campo per un problema al gin ...

Calciomercato Inter, grana nerazzurra | Nessuna offerta in arrivo

Al momento la situazione è in fase di stallo con l’Inter che spera di darlo almeno in prestito per i prossimi mesi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea Quagliarella | Ranieri ...

In casa Inter c’era tanta preoccupazione per le condizioni di Danilo D’Ambrosio entrato nel finale di gara contro la Sampdoria e poi immediatamento costretto ad uscire dal campo per un problema al gin ...Al momento la situazione è in fase di stallo con l’Inter che spera di darlo almeno in prestito per i prossimi mesi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea Quagliarella | Ranieri ...