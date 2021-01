Inquinamento, Euro 4 diesel: prorogato il divieto di circolazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il ministro dell'Ambiente ha accolto la richiesta di proroga per l'entrata in vigore dello stop ai veicoli Euro 4 diesel, avanzata dai presidenti delle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il ministro dell'Ambiente ha accolto la richiesta di proroga per l'entrata in vigore dello stop ai veicoli, avanzata dai presidenti delle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, ...

ap_legambiente : RT @Greenreport_it: Inquinamento in città, Legambiente: «Stop agli Euro 4 diesel» - - benzinazero : Dimostrata la correlazione fra smog e diffusione del covid. Il governo cosa fa? Mascherine obbligatorie all’aperto… - simoventurini1 : RT @simoventurini1: VERONA FUORILEGGE NEL 2020 PER 73 GIORNI PER INQUINAMENTO DA PM 10, MENTRE SI CONTINUA A DEROGARE AGLI EURO 4 DIESEL ht… - simoventurini1 : VERONA FUORILEGGE NEL 2020 PER 73 GIORNI PER INQUINAMENTO DA PM 10, MENTRE SI CONTINUA A DEROGARE AGLI EURO 4 DIESEL - adriespo : @Alberto_Cirio ma perché considerate i morti di inquinamento atmosferico morti di serie b? E dov'è diavolo è la mag… -

