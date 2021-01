Iniziano le grandi classiche, prima del mondiale di sci a Cortina (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Dopo la parentesi sulle colline di Zagabria, il mese di gennaio per lo sci alpino è quello delle grandi classiche. La Coppa del mondo femminile ma soprattutto quella maschile fa tappa in località storiche, nei luoghi dove è nato il Circo Bianco, su piste sulle quali sono state scritte pagine indelebili. Gli uomini da domani a domenica saranno ad Adelboden, poco più che villaggio nel cuore delle Alpi bernesi dove tanti anni fa le gare non venivano nemmeno trasmesse in televisione, le donne a Sankt Anton, stazione sciistica particolarmente rinomata del Tirolo austriaco. Maschi impegnati sulla mitica 'Kuonisbaergli', una delle piste che rese famosa la Valanga Azzurra di Gustav Thoeni e Pierino Gros, per due slalom giganti (venerdì e sabato) e uno slalom speciale (domenica). Donne, invece, impegnate nelle discipline veloci (discesa sabato e ... Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Dopo la parentesi sulle colline di Zagabria, il mese di gennaio per lo sci alpino è quello delle. La Coppa del mondo femminile ma soprattutto quella maschile fa tappa in località storiche, nei luoghi dove è nato il Circo Bianco, su piste sulle quali sono state scritte pagine indelebili. Gli uomini da domani a domenica saranno ad Adelboden, poco più che villaggio nel cuore delle Alpi bernesi dove tanti anni fa le gare non venivano nemmeno trasmesse in televisione, le donne a Sankt Anton, stazione sciistica particolarmente rinomata del Tirolo austriaco. Maschi impegnati sulla mitica 'Kuonisbaergli', una delle piste che rese famosa la Valanga Azzurra di Gustav Thoeni e Pierino Gros, per due slalom giganti (venerdì e sabato) e uno slalom speciale (domenica). Donne, invece, impegnate nelle discipline veloci (discesa sabato e ...

Radio3tweet : Grandi direttori come Daniel Harding e Kent Nagano. Solisti di fama internazionale come Rudolf Buchbinder e Sergeij… - Agenzia_Italia : Iniziano le grandi classiche, prima del mondiale di sci a Cortina - AlessandraZadro : RT @Radio3tweet: Grandi direttori come Daniel Harding e Kent Nagano. Solisti di fama internazionale come Rudolf Buchbinder e Sergeij Khacha… - nicocorradini74 : RT @Radio3tweet: Grandi direttori come Daniel Harding e Kent Nagano. Solisti di fama internazionale come Rudolf Buchbinder e Sergeij Khacha… - Elisheba : RT @Radio3tweet: Grandi direttori come Daniel Harding e Kent Nagano. Solisti di fama internazionale come Rudolf Buchbinder e Sergeij Khacha… -

Ultime Notizie dalla rete : Iniziano grandi Iniziano le grandi classiche, prima del mondiale di sci a Cortina AGI - Agenzia Giornalistica Italia Videogiochi: le possibili sleeper hit del 2021

Proviamo a fare una panoramica su quei giochi meno in vista di altri ma che potrebbero avere successo e rivelarsi le sleeper hit del 2021.. Prima di fare una selezione di quei giochi che potrebbero ...

Iniziano le grandi classiche, prima del mondiale di sci a Cortina

AGI - Dopo la parentesi sulle colline di Zagabria, il mese di gennaio per lo sci alpino è quello delle grandi classiche. La Coppa del mondo femminile ma soprattutto quella maschile fa tappa in localit ...

Proviamo a fare una panoramica su quei giochi meno in vista di altri ma che potrebbero avere successo e rivelarsi le sleeper hit del 2021.. Prima di fare una selezione di quei giochi che potrebbero ...AGI - Dopo la parentesi sulle colline di Zagabria, il mese di gennaio per lo sci alpino è quello delle grandi classiche. La Coppa del mondo femminile ma soprattutto quella maschile fa tappa in localit ...