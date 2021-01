Industria | Bini-Rosolen | Regione attenta e proattiva su crisi Pilosio

Leggi su udine20

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Trieste, 7 gen – “L’Amministrazione regionale segue con attenzione estrema ladelladi Feletto Umberto e utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per favorire un’evoluzione favorevole a beneficio dei lavoratori di una vicendale la cui diagnosi è severa ma non disperata”. Lo hanno affermato gli assessori regionali alle Attività produttive Sergio Emidioe al Lavoro Alessiaal termine dell’incontro telematico avuto questo pomeriggio con le organizzazioni sindacali sul futuro della, azienda storica di Feletto Umberto attiva nella produzione di ponteggi, casseforme e blindaggi per la costruzione e la manutenzione nel settore dell’edilizia, di cui il Fondo Columna ha deciso a settembre la messa in liquidazione. Nel corso dell’incontro, ...