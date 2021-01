Indice Rt sotto 1, la Campania resta gialla ma preoccupa la risalita delle infezioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si riunisce oggi la cabina di regia nazionale che affianca il ministero della Salute per analizzare e aggiornare i dati epidemiologici delle regioni. La Campania, nonostante una leggera risalita dei... Leggi su ilmattino (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si riunisce oggi la cabina di regia nazionale che affianca il ministero della Salute per analizzare e aggiornare i dati epidemiologiciregioni. La, nonostante una leggeradei...

carloscatozza : #Campania: 1) rapporto tra positivi e tamponati sotto al 9%, quasi la metà della media nazionale; 2) indice RT sott… - marisamoles : in #FVG terapie intensive al 35%; reparti di medicina, pneumologia e malattie infettive al 51% MA siccome l'indice… - controradio : Giani: Rt a 0,90, Toscana resterà zona gialla - - ___vipera___ : RT @PCagnan: Correggo: l’indice Rt Veneto balla ancora attorno all’uno, se resta sotto non si va in zona arancione (e dico io sarebbe negat… - PCagnan : Correggo: l’indice Rt Veneto balla ancora attorno all’uno, se resta sotto non si va in zona arancione (e dico io sarebbe negativo) -

Ultime Notizie dalla rete : Indice sotto Indice Rt sotto 1, la Campania resta gialla ma preoccupa la risalita delle infezioni Il Mattino Indice Rt sotto 1, la Campania resta gialla ma preoccupa la risalita delle infezioni

Si riunisce oggi la cabina di regia nazionale che affianca il ministero della Salute per analizzare e aggiornare i dati epidemiologici delle regioni. La Campania, nonostante una leggera risalita dei..

Wall Street in rialzo nel Day After attacco a Capitol Hill: tassi Treasuries a 10 anni a record da marzo, oltre l’1%

Nel Day After l'assalto storico al Congresso Usa avvenuto per incitazione di uno stesso presidente americano, Wall Street riporta un trend positivo: l'indice S&P 500 testa subito un record intraday, ...

Si riunisce oggi la cabina di regia nazionale che affianca il ministero della Salute per analizzare e aggiornare i dati epidemiologici delle regioni. La Campania, nonostante una leggera risalita dei..Nel Day After l'assalto storico al Congresso Usa avvenuto per incitazione di uno stesso presidente americano, Wall Street riporta un trend positivo: l'indice S&P 500 testa subito un record intraday, ...