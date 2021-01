“Immagini crude” e Mentana le manda in onda: assalto al Parlamento, lo sparo e la morte della sostenitrice di Trump | Video (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Ve le mostriamo, ma vi avviso che sono Immagini crude”. Così Enrico Mentana ha messo in guardia gli spettatori più sensibili prima di mandare in onda durante l'edizione speciale del TgLa7 il Video del momento in cui una donna è stata ferita mortalmente. Si tratta di una sostenitrice di Donald Trump, che è stata colpita probabilmente dalle forze dell'ordine: “Ecco, si sente chiaramente lo sparo e si vede una persona andare a terra - ha commentato Mentana in diretta - mi scuso se le Immagini sono crude però testimoniano quello che sta succedendo. Si vede un mitra in dotazione agli agenti, queste Immagini porteranno sicuramente a reazioni”. La donna è poi morta a causa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Ve le mostriamo, ma vi avviso che sono”. Così Enricoha messo in guardia gli spettatori più sensibili prima dire indurante l'edizione speciale del TgLa7 ildel momento in cui una donna è stata ferita mortalmente. Si tratta di unadi Donald, che è stata colpita probabilmente dalle forze dell'ordine: “Ecco, si sente chiaramente loe si vede una persona andare a terra - ha commentatoin diretta - mi scuso se lesonoperò testimoniano quello che sta succedendo. Si vede un mitra in dotazione agli agenti, questeporteranno sicuramente a reazioni”. La donna è poi morta a causa ...

