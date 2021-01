Ilicic | la coincidenza è strana

Leggi su serieanews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Josipè rinato grazie alla cura Gasperini, ma sorprende il momento storico in cui è tornato a brillare dopo mesi di buio E’ come se qualcuno avesse acceso la luce dopo mesi di buio. Josipè tornato a illuminarsi per riflettere altrove il suo talento. Dal nulla, è risorto. Riemerso dopo le nubi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.