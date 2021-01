Il virologo Giovanni Di Perri: «Un privilegio essere già vaccinato contro il Covid» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo i ritardi organizzativi dei primi giorni, la somministrazione del vaccino anti-Covid in Italia sembra procedere a ritmo più spedito. Al 6 gennaio, i vaccinati sono oltre 270 mila. Il nostro Paese al momento riceve ogni settimana circa 470mila dosi del farmaco Pfizer-BioNTech, l’unico approvato finora dall’Unione Europea. Dopo le prime 9.750 del V-Day, altre 469.950 sono state consegnate fra il 30 dicembre e il primo gennaio. E ora si aspetta la nuova consegna. In Piemonte il primo a essere stato vaccinato nel giorno «simbolo» del 27 dicembre è stato il prof. Giovanni Di Perri, responsabile Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. È stato lui, all’alba, a ricevere la scatola con le fiale per il suo ospedale: «La prima sensazione è stata quasi materiale… ovvero di responsabilità per ciò che avevo fra le mani», racconta, «E subito dopo ho preso coscienza di quanto il vaccino possa finalmente significare come inizio della svolta definitiva. Dopo mesi di lavoro di contenimento ora possiamo produrre uno schermo contro la circolazione del virus, e possiamo aggiungerlo alla prevenzione comportamentale e alla cura dei malati nella lotta al Covid». Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo i ritardi organizzativi dei primi giorni, la somministrazione del vaccino anti-Covid in Italia sembra procedere a ritmo più spedito. Al 6 gennaio, i vaccinati sono oltre 270 mila. Il nostro Paese al momento riceve ogni settimana circa 470mila dosi del farmaco Pfizer-BioNTech, l’unico approvato finora dall’Unione Europea. Dopo le prime 9.750 del V-Day, altre 469.950 sono state consegnate fra il 30 dicembre e il primo gennaio. E ora si aspetta la nuova consegna. In Piemonte il primo a essere stato vaccinato nel giorno «simbolo» del 27 dicembre è stato il prof. Giovanni Di Perri, responsabile Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. È stato lui, all’alba, a ricevere la scatola con le fiale per il suo ospedale: «La prima sensazione è stata quasi materiale… ovvero di responsabilità per ciò che avevo fra le mani», racconta, «E subito dopo ho preso coscienza di quanto il vaccino possa finalmente significare come inizio della svolta definitiva. Dopo mesi di lavoro di contenimento ora possiamo produrre uno schermo contro la circolazione del virus, e possiamo aggiungerlo alla prevenzione comportamentale e alla cura dei malati nella lotta al Covid».

