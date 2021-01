Il video della polizia che lascia passare i sostenitori di Trump: scoppia la polemica dietro l’assalto al Congresso (Di giovedì 7 gennaio 2021) l’assalto dei sostenitori pro-Trump al Campidoglio americano, che ha visto come protagonisti QAnon, neonazisti, antisemiti e troll, ha scioccato il mondo intero. Un’offensiva violenta che ha portato alla morte di almeno 4 persone e di diversi feriti. Ma sono ancora molti gli interrogativi, specialmente sul ruolo avuto dalla polizia di Capitol Hill nell’attacco. Già, perché in rete circolano video in cui si vedono alcuni agenti che si fan selfie con i sostenitori di Donald Trump che erano riusciti a entrare nell’edificio. Ma come sono arrivati all’edificio che, normalmente, è sottoposto a imponenti misure di controllo da parte della polizia? Perché non sono state dispiegate, se non addirittura implementate, le misure di ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 gennaio 2021)deipro-al Campidoglio americano, che ha visto come protagonisti QAnon, neonazisti, antisemiti e troll, ha scioccato il mondo intero. Un’offensiva violenta che ha portato alla morte di almeno 4 persone e di diversi feriti. Ma sono ancora molti gli interrogativi, specialmente sul ruolo avuto dalladi Capitol Hill nell’attacco. Già, perché in rete circolanoin cui si vedono alcuni agenti che si fan selfie con idi Donaldche erano riusciti a entrare nell’edificio. Ma come sono arrivati all’edificio che, normalmente, è sottoposto a imponenti misure di controllo da parte? Perché non sono state dispiegate, se non addirittura implementate, le misure di ...

