Il vicepresidente Abi twitta a favore di Trump | “Modificato il sistema di identificazione degli elettori con possibilità di brogli”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Stati Uniti divisi a metà. Un altro effetto del Covid, che ha permesso di cambiare in alcuni Stati (risultati democratici) ildi, condi. Alla tv italiana squallide esibizioni di ex comunisti che danno lezioni democrazia”. E’ il tweet deldell’Associazione banche italiane Corrado Sforza Fogliani, che nella notte italiana, mentre a Washington andava in scena l’assalto dei sostenitori di Donaldal Campidoglio è sembrato legittimare le affermazioni del presidente uscente relative aelettorali di cui non c’è alcuna prova e dunque giustificare la protesta violenta. Quanto al merito, cioè il fatto che ildi ...