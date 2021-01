Il tweet della Meloni su Trump che lo fa passare quasi per pacificatore (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il tweet Meloni su Trump e sulle scene di violenza che si sono verificate il 6 gennaio a Capitol Hill mentre era in corso la plenaria del Congresso che, alla presenza del VP Mike Pence, avrebbe dovuto ratificare, con un passaggio formale, l’elezione di Joe Biden, ha prodotto un effetto straniante. La leader di Fratelli d’Italia ha voluto dire la sua sui fatti di Washington, così come gran parte del mondo sovranista italiano. I politici che si sono ispirati a Trump negli ultimi anni e mesi, infatti, sono sembrati piuttosto scioccati quando hanno visto l’effetto che le proprie parole possono creare sulla gente arrabbiata e violenta. LEGGI ANCHE > Facebook e Twitter bloccano Trump come un hater qualunque tweet Meloni su Trump, cosa ha detto la leader ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilsue sulle scene di violenza che si sono verificate il 6 gennaio a Capitol Hill mentre era in corso la plenaria del Congresso che, alla presenza del VP Mike Pence, avrebbe dovuto ratificare, con un passaggio formale, l’elezione di Joe Biden, ha prodotto un effetto straniante. La leader di Fratelli d’Italia ha voluto dire la sua sui fatti di Washington, così come gran parte del mondo sovranista italiano. I politici che si sono ispirati anegli ultimi anni e mesi, infatti, sono sembrati piuttosto scioccati quando hanno visto l’effetto che le proprie parole possono creare sulla gente arrabbiata e violenta. LEGGI ANCHE > Facebook e Twitter bloccanocome un hater qualunquesu, cosa ha detto la leader ...

