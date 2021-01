Il Tricolore unisce politica e istituzioni. Ecco chi festeggia la bandiera (Di giovedì 7 gennaio 2021) “La bandiera della Repubblica è il Tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. Recita così l’articolo 12 della Costituzione, tutto per la bandiera nazionale che oggi festeggia i 224 anni di vita. “È il simbolo patrio più caro agli italiani”, spiega il Presidente Sergio Mattarella, primo nella lunga lista dei rappresentanti di istituzioni, politica e non solo che celebrano il Tricolore. IL MESSAGGIO DI MATTARELLA “Durante questi lunghi mesi, così difficili per l’Italia e per il mondo intero, abbiamo provato una grande emozione nel vedere tanti tricolori esposti alle finestre, sulle terrazze e sulle case lungo tutta la Penisola”, ha scritto il capo dello Stato nel suo intervento. “Una emozione rinnovata quando la Pattuglia ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Ladella Repubblica è ilitaliano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. Recita così l’articolo 12 della Costituzione, tutto per lanazionale che oggii 224 anni di vita. “È il simbolo patrio più caro agli italiani”, spiega il Presidente Sergio Mattarella, primo nella lunga lista dei rappresentanti die non solo che celebrano il. IL MESSAGGIO DI MATTARELLA “Durante questi lunghi mesi, così difficili per l’Italia e per il mondo intero, abbiamo provato una grande emozione nel vedere tanti tricolori esposti alle finestre, sulle terrazze e sulle case lungo tutta la Penisola”, ha scritto il capo dello Stato nel suo intervento. “Una emozione rinnovata quando la Pattuglia ...

glaresta : Oggi è la giornata del #Tricolore. 224 anni di storia della nostra bellissima bandiera. Un vessillo che unisce tutt… - circoloesperia : RT @circoloesperia: Complimenti Amb. @francescom_talo per questo bel messaggio che unisce tricolore ???? a bandiera #UE ???? le bandiere delle… - pirroelisa : Oggi è la festa del nostro #Tricolore Mai come oggi dovremmo ricordare ciò che ci unisce e deve essere base della… - ANFIBxlUE : RT @circoloesperia: Complimenti Amb. @francescom_talo per questo bel messaggio che unisce tricolore ???? a bandiera #UE ???? le bandiere delle… - circoloesperia : Complimenti Amb. @francescom_talo per questo bel messaggio che unisce tricolore ???? a bandiera #UE ???? le bandiere de… -

Ultime Notizie dalla rete : Tricolore unisce Il Tricolore unisce politica e istituzioni. Ecco chi festeggia la bandiera Formiche.net Arpino – Manuel, dalla Campania vince una capitale europea

Si è concluso nella giornata di ieri il concorso “Il mio presepe”, indetto dall’Associazione Contrada Vallone. L’iniziativa consisteva nell’inviare le immagini del proprio presepe alla Contrada Vallon ...

Piglio – La pandemia non ferma la festa del tricolore

Il 7 gennaio si festeggia la nostra bandiera d’Italia, il simbolo di tante aspirazioni, di tanti ideali, della fede di un popolo che si riconosce unito in vincoli di sangue, ...

Si è concluso nella giornata di ieri il concorso “Il mio presepe”, indetto dall’Associazione Contrada Vallone. L’iniziativa consisteva nell’inviare le immagini del proprio presepe alla Contrada Vallon ...Il 7 gennaio si festeggia la nostra bandiera d’Italia, il simbolo di tante aspirazioni, di tanti ideali, della fede di un popolo che si riconosce unito in vincoli di sangue, ...