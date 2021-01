Il sostenitore di Trump travestito da vichingo non era un manifestante di Black Lives Matter (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 6 gennaio 2020 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una serie di foto: una di queste ritrae un uomo travestito da vichingo, parte del gruppo di sostenitori del presidente uscente Donald Trump che nel pomeriggio americano del 6 gennaio hanno fatto irruzione nel Campidoglio. La foto è affiancata da uno scatto che immortala lo stesso uomo, in quella che la didascalia definisce «una manifestazione di Black Lives Matter in Arizona, a giugno». Le foto sono accompagnate da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Ed ora si scopre che i manifestanti, che sono andati con violenza dentro il senato, erano anche alle manifestazione dei Black Lives Matter quest’estate oltre ad essere registrati ad associazioni di ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 6 gennaio 2020 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una serie di foto: una di queste ritrae un uomoda, parte del gruppo di sostenitori del presidente uscente Donaldche nel pomeriggio americano del 6 gennaio hanno fatto irruzione nel Campidoglio. La foto è affiancata da uno scatto che immortala lo stesso uomo, in quella che la didascalia definisce «una manifestazione diin Arizona, a giugno». Le foto sono accompagnate da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Ed ora si scopre che i manifestanti, che sono andati con violenza dentro il senato, erano anche alle manifestazione deiquest’estate oltre ad essere registrati ad associazioni di ...

