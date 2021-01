Il sensazionale lato B di Jennifer Lopez | bello | importante e autentico

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Alzi la mano chi non sogna un lato B marmoreo, sensuale e importante come quello di J-Lo, il cui nickname è – non a caso – “The Butt”. Alla popstar del Bronx, 51 anni, va il merito di aver sdoganato i fondoschiena curvy e iper femminili a metà anni Novanta, quando i modelli estetici femminili imperanti erano quelli filiforme (per non dire pelle ed ossa) di Kate Moss, Vanessa Paradis e Wynona Ryder. Ma Jennifer Lopez è sempre andata estremamente fiera del suo fisico tonico, tutto curve e muscoli. Ecco perché lo scatto su Instagram del suo lato B in versione spiaggia, con un leggero velo di sabbia dorata e la nota, invidiabile tonicità, ci piace un sacco! In fondo J-Lo non ha mai perso di coerenza e il suo fondoschiena, maxi e scultoreo, ne è la dimostrazione.