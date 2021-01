Il regalo di Trump alla Cina | la leadership planetaria

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Non credo fosse nelle sue intenzioni, ma questo rende il fatto ancora più grave: la sommossa popolare di ieri a Washington, ispirata e (di fatto) appoggiata da Donald, ottiene un immediato effetto geopolitico, vale a dire regalaredi Xi Jinping la(peraltro già resasi evidente sul fronte della pandemia). La devastazione negli uffici di Capitol Hill, la folla inferocita che sfonda ogni tipo di barriera, l’indifendibile atteggiamento delle forze dell’ordine (talmente impreparate da rendere necessario il ricorsoGuardia Nazionale): tutte facce della stessa medaglia, vale a dire quella del tramonto malinconico del secolo americano, inteso come luogo e tempo di democrazia liberale capace di funzionare (innanzitutto) come modello ispiratore per le ...