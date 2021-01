“Il problema sono i 20 milioni di trumpiani radicalizzati” Intervista ad Alec Ross

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021), Visiting Professor alla Bologna Business School, ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor for Innovation per Hilary Clinton durante il suo mandato di Segretario di Stato e quello di Coordinatore per il comitato Technology & Media Policy durante la campagna presidenziale di Barack Obama nel 2008, restando al suo fianco per sei anni. Oggi guarda al day after dell’assedio a Capitol Hill con la preoccupazione di chi sa che liquidare i Trump Boys come una minoranza sconfitta è un errore pericoloso. Le immagini dell’assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill superano la fantasia di qualsiasi sceneggiatore. Eppure, considerando il comportamento di Trump,anche l’esito più logico. Come è stato possibile arrivare fino a questo punto? “Nessuno dovrebbe essere sorpreso da quello che è successo al Campidoglio. Io non ...