Il Parma ha esonerato Fabio Liverani dopo l’ultima sconfitta in campionato

Parma, Liverani sarà esonerato: tutto deciso per il ritorno di D'Aversa - Parma, esonerato Liverani. Vicino il ritorno di D'Aversa - Parma, ufficiale: esonerato Liverani - Esonerato Liverani, il Parma torna nelle mani di Daversa - Liverani esonerato dal Parma: è ufficiale

Ultime Notizie dalla rete : Parma esonerato

È costata cara a Fabio Liverani la pesante sconfitta di ieri per 3 a 0 subita contro l’Atalanta. Il Parma ha infatti deciso di esonerare il tecnico ex Lecce. L’esonero avviene in un momento in cui la ...Comunicato del Parma: "Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra.