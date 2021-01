Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11-15 gennaio: il dolore di Salvatore (Di giovedì 7 gennaio 2021) I prossimi episodi de Il Paradiso delle signore si concentreranno sulle conseguenze del ritrovamento della lettera di Salvatore. Le anticipazioni inerenti le puntate dall’11 al 15 gennaio, rivelano che Salvatore soffrirà molto per Gabriella, in quanto si convincerà che se lei avesse ricevuto il biglietto, le cose tra loro sarebbero andate diversamente. La ragazza, al contrario sembrerà determinata a lasciarsi il passato alle spalle, anche se non sarà del tutto indifferente. Nel frattempo, Clelia avrà un malore e farà preoccupare molto Luciano mentre Arturo minaccerà Umberto e Adelaide sarà sempre più preoccupata per il cognato. Intanto, Armando, Rocco e Pietro saranno entusiasti per la nascita della loro squadra di ciclismo. Infine, Agnese deciderà di lasciare il capo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021) I prossimi episodi de Ilsi concentreranno sulle conseguenze del ritrovamento della lettera di. Leinerenti le puntate dall’11 al 15, rivelano chesoffrirà molto per Gabriella, in quanto si convincerà che se lei avesse ricevuto il biglietto, le cose tra loro sarebbero andate diversamente. La ragazza, al contrario sembrerà determinata a lasciarsi il passato alle spalle, anche se non sarà del tutto indifferente. Nel frattempo, Clelia avrà un malore e farà preoccupare molto Luciano mentre Arturo minaccerà Umberto e Adelaide sarà sempre più preoccupata per il cognato. Intanto, Armando, Rocco e Pietro saranno entusiasti per la nascita della loro squadra di ciclismo. Infine, Agnese deciderà di lasciare il capo ...

