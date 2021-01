Il ministro presidente delle Fiandre ha cercato di acquistare da solo dosi di vaccino extra da Pzifer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il ministro presidente delle Fiandre Jan Jambon ha contattato di persona la casa farmaceutica Pfizer chiedendo scorte aggiuntive del vaccino contro il coronavirus. Lo ha ammesso lo stesso Jambon durante una seduta del parlamento fiammingo, come riportato dal quotidiano belga Le Soir. Il presidente del Partito democratico federalista indipendente (DeFi) François De Smet ha accusato Jambon di «disprezzo per gli accordi europei e di qualsiasi principio di lealtà federale». Il Belgio infatti ha aderito alla procedura di acquisto del vaccino messa in campo dall’Unione europea: il Paese otterrà più di 22 milioni di vaccini da quattro diversi produttori, tra cui quello di Pfizer-BioNTech. Il piano europeo nasce proprio per evitare una concorrenza sleale tra gli Stati membri: ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 gennaio 2021) IlJan Jambon ha contattato di persona la casa farmaceutica Pfizer chiedendo scorte aggiuntive delcontro il coronavirus. Lo ha ammesso lo stesso Jambon durante una seduta del parlamento fiammingo, come riportato dal quotidiano belga Le Soir. Ildel Partito democratico federalista indipendente (DeFi) François De Smet ha accusato Jambon di «disprezzo per gli accordi europei e di qualsiasi principio di lealtà federale». Il Belgio infatti ha aderito alla procedura di acquisto delmessa in campo dall’Unione europea: il Paese otterrà più di 22 milioni di vaccini da quattro diversi produttori, tra cui quello di Pfizer-BioNTech. Il piano europeo nasce proprio per evitare una concorrenza sleale tra gli Stati membri: ...

Ultime Notizie dalla rete : ministro presidente Il ministro presidente delle Fiandre ha cercato di acquistare da solo dosi di vaccino extra da Pzifer Linkiesta.it L’odontoiatra Ciangherotti manda un video a Speranza: “Caro ministro, quanti rischi se uso il trapano”

Nel filmato viene mostrata la vicinanza con la bocca e la nebulizzazione con pericolo contagio creata dallo strumento sul paziente ...

Il Tricolore compie 224 anni. Conte: “Simbolo di unità nazionale e solidarietà”

Le celebrazioni si sono tenute in forma ridotta a Reggio Emilia, dove il vessillo nazionale nacque nel 1797. Per l'occasione, una copia del primo esemplare è stata regalata agli operatori della sanità ...

