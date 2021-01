Il gol fallito da Insigne fotografa il guaio epocale del Napoli: la sopravvalutazione di sé (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il guaio epocale in cui ci siamo cacciati noi tifosi del Napoli lo si può trarre simbolicamente e praticamente dall’azione del primo gol sbagliato da Insigne. È tutto lì dentro. Lozano mette in mezzo all’area l’assist perfetto: teso, con i giri giusti per la corsa del suo compagno. Il quale arriva sul pallone e fa, anzi non fa, questo: – invece di mettere il piatto teso, rigido ed immobile ad attendere il pallone, perché questo gli sbatta contro e vada a direzionarsi sul primo palo (si badi bene, parlo di lasciare il piede in questo modo così da creare una semplice sponda, e più precisamente un “muro” contro cui far sbattere la palla per direzionarla sul palo più vicino e scoperto, e non di calciare caricando il tiro – altrimenti fai la fine di Elmas nel secondo tempo); – si lascia scivolare il pallone sempre sul ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilin cui ci siamo cacciati noi tifosi dello si può trarre simbolicamente e praticamente dall’azione del primo gol sbagliato da. È tutto lì dentro. Lozano mette in mezzo all’area l’assist perfetto: teso, con i giri giusti per la corsa del suo compagno. Il quale arriva sul pallone e fa, anzi non fa, questo: – invece di mettere il piatto teso, rigido ed immobile ad attendere il pallone, perché questo gli sbatta contro e vada a direzionarsi sul primo palo (si badi bene, parlo di lasciare il piede in questo modo così da creare una semplice sponda, e più precisamente un “muro” contro cui far sbattere la palla per direzionarla sul palo più vicino e scoperto, e non di calciare caricando il tiro – altrimenti fai la fine di Elmas nel secondo tempo); – si lascia scivolare il pallone sempre sul ...

Il male del Napoli è la sopravvalutazione di sé. Vale pure per Adl e Giuntoli. E certifica che l'ambiente Napoli è rimasto orfano del sarrismo ...

