Il giovane tenebroso di questa foto oggi è un famosissimo chef L’avete riconosciuto?

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ildiè diventatounapprezzato dal grande pubblico.? Chi è questo? Fonte: Instagramè uno deglipiù apprezzati nel panorama italiano, conosciuto non solo nel mondo della ristorazione, ma anche nello show business. Avete capito chi è ilinche scruta l’orizzonte su una nave da crociera? Non ci crederete mai, eppure è proprio lui! LadelProprio come hanno fatto anche altri personaggi ...