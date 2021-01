Il dramma che ha segnato la vita di Elena Sofia Ricci | è successo nel 1962

Leggi su ck12

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La popolare attrice fiorentina,, torna oggi, 7 gennaio, sul piccolo schermo con la sesta edizione della serie tv “Che Dio ci aiuti”. Lainterpreta come sempre Suor Angela, una donna che come lei ha vissuto unche le ha cambiato la. I dettagli Da oggi, 7 gennaio, torna su Rai Uno la popolare serie televisiva “Che Dio ci Aiuti”, la storia di Suor Angela, spin off di “Don Matteo”, interpretata dall’attrice fiorentina. Si rinnova quindi l’appuntamento con una della serie a sfondo religioso più amata dagli italiani. Torna Che Dio ci aiuti Che Dio ci aiuti, la storia di Suor Angela che, uscita da unche le hala ...