Il dettaglio sontuoso che unisce Bridgerton e The Crown foto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono i due grandi successi di fine anno di Netflix,e The, diversissimi tra loro ma uniti dall’ambientazione inglese ed aristocratica, oltre che dall’enorme riscontro di pubblico. Ma c’è anche unparticolare che ledal punto di vista visivo ed è una delle location utilizzate per girare scene di entrambe le serie. Per, nello specifico, si tratta di un palazzo usato per ricreare ben quattro diverse residenze per le scenografie della serie. Noto come Wilton House, il sito è molto noto agli addetti ai lavori, in quanto più volte preso a prestito nel cinema e nella tv come location di film e serie tv in costume, da Emma a Orgoglio e Pregiudizio, da Barry Lyndon a The Royals, fino all’acclamata The, appunto. Costruita nel 1543 dal ...