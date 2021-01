Il deputato al Congresso Usa in diretta: “Hanno fatto irruzione, dobbiamo mettere le maschere antigas” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso degli Stati Uniti era riunito, ieri, per certificare la vittoria di Joe Biden, quando alcuni sostenitori di Donald Trump Hanno fatto irruzione nel palazzo. Il deputato Peter Welch ha raccontato in diretta sui social quello che stava accadendo: “Ci Hanno comunicato che c’è stata un’irruzione – ha detto dall’Aula – la situazione sembra tranquilla”. Poi, in un successivo collegamento: “dobbiamo mettere le maschere antigas che si trovano sotto le nostre sedie”. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ildegli Stati Uniti era riunito, ieri, per certificare la vittoria di Joe Biden, quando alcuni sostenitori di Donald Trumpnel palazzo. IlPeter Welch ha raccontato insui social quello che stava accadendo: “Cicomunicato che c’è stata un’– ha detto dall’Aula – la situazione sembra tranquilla”. Poi, in un successivo collegamento: “leche si trovano sotto le nostre sedie”. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

