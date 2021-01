Il Covid sembrava passato, poi il peggioramento: muore a 66 anni lo storico dj toscano Riccardo Cioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Covid si porta un altro personaggio pubblico amatissimo, specie in terra toscana. A 66 anni è morto Riccardo Cioni, 66 anni, storico deejay livornese. Ricoverato a dicembre preso l’ospedale della città toscana, ne era uscito – facendo pensare che il peggio fosse toscano. Lui stesso aveva ringraziato su Facebook medici e volontari, con un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilsi porta un altro personaggio pubblico amatissimo, specie in terra toscana. A 66è morto, 66deejay livornese. Ricoverato a dicembre preso l’ospedale della città toscana, ne era uscito – facendo pensare che il peggio fosse. Lui stesso aveva ringraziato su Facebook medici e volontari, con un L'articolo NewNotizie.it.

Hyggepizza : Un tipo della mia facoltà per un po' mi ha scritto, davvero molto bello esteticamente, gentile con me e l'unica pec… - Ugo2975 : #MilanJuve sto campionato senza pubblico con il covid strafalsato a un cognome calabria che lo scorso anno sembrava gresko assurdo - alwayslazyyy : comunque Harry sembrava aver preso seriamente la questione covid,ha sempre indossato la mascherina..non capisco per… - Mondorama : @pinopao Fino a prima del covid sembrava il cavallo vincente. - Pupo1981 : Ieri per la stampa la Juve sembrava un funerale per 2 positivi al COVID, oggi 2 del Milan e nessuno dice niente.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sembrava Covid: Laura Biagiotti ricoverata in ospedale il Resto del Carlino Il Covid sembrava passato, poi il peggioramento: muore a 66 anni lo storico dj toscano Riccardo Cioni

Il Covid si porta un altro personaggio pubblico amatissimo, specie in terra toscana. A 66 anni è morto Riccardo Cioni, 66 anni, storico deejay livornese. Ricoverato a dicembre preso l’ospedale della c ...

Coronavirus, Fondazione Gimbe: terza ondata in arrivo, rivedere sistema a colori

Per Cartabellotta «va rivisto il sistema delle Regioni “a colori”» perché «i risultati sono modesti a fronte di costi sociali ed economici elevati». Questo il bilancio dell'epidemia di Covid-19 tracci ...

Il Covid si porta un altro personaggio pubblico amatissimo, specie in terra toscana. A 66 anni è morto Riccardo Cioni, 66 anni, storico deejay livornese. Ricoverato a dicembre preso l’ospedale della c ...Per Cartabellotta «va rivisto il sistema delle Regioni “a colori”» perché «i risultati sono modesti a fronte di costi sociali ed economici elevati». Questo il bilancio dell'epidemia di Covid-19 tracci ...