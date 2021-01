Il congresso Usa ha certificato la vittoria: Biden presidente (Di giovedì 7 gennaio 2021) Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il congresso americano ha certificato l'elezione del candidato democratico come quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti all'indomani dell'... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Joeè il nuovodegli Stati Uniti. Ilamericano hal'elezione del candidato democratico come quarantaseiesimodegli Stati Uniti all'indomani dell'...

lauraboldrini : Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per i… - corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - Agenzia_Ansa : La polizia ha estratto le armi dentro Capitol Hill, il Congresso Usa, per proteggere i parlamentari. Un manifesta… - EmilioBerettaF1 : Usa, il Congresso certifica l'elezione di Biden. Trump: 'Ci sarà transizione ordinata' - CiaoKarol : 'Dobbiamo fermarci e pregare per la pace..' ?????? LA CHIESA AMERICANA IN PREGHIERA ?? -