Il Congresso Usa attaccato dall’Armata Brancaleone ‘trumpiana’ Ma la democrazia vince

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Laamericana è rimasta solo per poche ore ostaggio dei facinorosi “trumpiani” che ieri hanno preso d’assalto il Campidoglio: quando a Washington erano ormai passate le tre del mattino, il, in plenaria, ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris presidente e vice-presidente degli Stati Uniti. Come previsto, giureranno e si insedieranno il 20 gennaio. L’annuncio è stato fatto dal vice di Trump, Mike Pence, finalmente sottrattosi, come il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, al giogo e al controllo del magnate presidente. La sommossa aizzata da Donald Trump ha solo ritardato di una dozzina d’ore un epilogo già scritto con il loro voto dai cittadini americani il 3 novembre e passato attraverso il setaccio delle procedure istituzionali e costituzionali degli Stati Uniti. Laha vinto, ma il bilancio ...