Il Congresso torna al lavoro Ipotesi di rimozione per Trump

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La Commissione giudiziaria della Camera Usa ha chiesto al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25/mo emendamento per rimuovere il presidente uscente degli Stati Uniti Donalddalla Casa Bianca, dopo l'assalto al Capitol Hill e a due settimane dall'insediamento del presidente eletto Joe Biden. E' quanto fa sapere sul suo profilo Twitter Segui su affaritaliani.it

Si aggrava il bilancio delle vittime in seguito agli scontri avvenuti ieri durante l’assalto al Congresso americano da parte dei sostenitori di Donald Trump. Oltre alla donna uccisa da colpi d’arma da ...Irruzione dei manifestanti pro Trump dentro gli edifici di Capitol Hill, ci sono anche diversi feriti. Il Congresso era riunito per certificare la vittoria di Joe Biden. Il tycoon in un comizio ha sca ...