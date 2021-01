Il cartone animato per bambini sull’uomo con il pene gigante fa scandalo: ecco di cosa si tratta e perché non è come sembra (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un uomo baffuto con un pene lunghissimo ed estensibile per metri protagonista di un cartone animato per bambini. Una rapida sinossi di John Dillermand, la serie animata che la tv pubblica danese DR ha trasmesso dal 2 gennaio, ed è subito scandalo. Almeno in patria. Meglio allora andare a vedere le immagini, perché su Youtube si trovano diversi episodi disponibili. Intanto siamo dalle parti buffe e sincopate dell’animazione in plastilina a passo uno (ricordate i film della Aardman come Galline in fuga o Wallace &Gromit?), a cui vanno aggiunte una pressoché assenza di dialoghi (John emette come qualche sintetico borbottio o parolina chiave) e una voce fuori campo che spiega gli accadimenti. John Dillermand (diller è una parola danese usata per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un uomo baffuto con unlunghissimo ed estensibile per metri protagonista di unper. Una rapida sinossi di John Dillermand, la serie animata che la tv pubblica danese DR ha trasmesso dal 2 gennaio, ed è subito. Almeno in patria. Meglio allora andare a vedere le immagini,su Youtube si trovano diversi episodi disponibili. Intanto siamo dalle parti buffe e sincopate dell’animazione in plastilina a passo uno (ricordate i film della AardmanGalline in fuga o Wallace &Gromit?), a cui vanno aggiunte una pressoché assenza di dialoghi (John emettequalche sintetico borbottio o parolina chiave) e una voce fuori campo che spiega gli accadimenti. John Dillermand (diller è una parola danese usata per ...

GisellaPagano : Un lunghissimo pene nel cartone animato per bambini, bufera in Danimarca - nieddupierpaolo : RT @_DAGOSPIA_: UN CARTONE DEL CAZZO – IN DANIMARCA AI BAMBINI VIENE RIFILATO IL CARTONE ANIMATO DELL’UOMO CON IL... - _DAGOSPIA_ : UN CARTONE DEL CAZZO – IN DANIMARCA AI BAMBINI VIENE RIFILATO IL CARTONE ANIMATO DELL’UOMO CON IL...… - Noovyis : (Il cartone animato per bambini sull’uomo con il pene gigante fa scandalo: ecco di cosa si tratta e perché non è co… - GranchiTatiana : RT @repubblica: Personaggio con lunghissimo pene 'tuttofare' nel cartoon per bambini: bufera in Danimarca -