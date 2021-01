I sostenitori di Trump invadono il Campidoglio (Di giovedì 7 gennaio 2021) La società americana è cambiata profondamente due volte in questi ultimi decenni per causa di fatti drammatici. La prima volta è stata l’11 settembre del 2001 e la seconda è avvenuta ieri con l’assalto al Campidoglio dei sostenitori di Donald Trump. Ora è il momento della condanna, del dire che manifestare dissenso è giusto e sacrosanto ma non con violenza. Certamente, anche se le democrazie occidentali nascono da una rivoluzione francese che decapitò di fatto il governo di quel tempo: la monarchia. Tanti altri avvenimenti e personaggi sono divenuti eroici nel racconto della storia, con la loro azione di protesta, di violenza contro un sistema. La nostra repubblica nasce dalla fine cruenta del fascismo, da una fucilazione di massa dei gerarchi a Dongo senza alcun processo, dalla “macelleria messicana” di Piazzale Loreto, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) La società americana è cambiata profondamente due volte in questi ultimi decenni per causa di fatti drammatici. La prima volta è stata l’11 settembre del 2001 e la seconda è avvenuta ieri con l’assalto aldeidi Donald. Ora è il momento della condanna, del dire che manifestare dissenso è giusto e sacrosanto ma non con violenza. Certamente, anche se le democrazie occidentali nascono da una rivoluzione francese che decapitò di fatto il governo di quel tempo: la monarchia. Tanti altri avvenimenti e personaggi sono divenuti eroici nel racconto della storia, con la loro azione di protesta, di violenza contro un sistema. La nostra repubblica nasce dalla fine cruenta del fascismo, da una fucilazione di massa dei gerarchi a Dongo senza alcun processo, dalla “macelleria messicana” di Piazzale Loreto, ...

CottarelliCPI : Sto ascoltando il discorso di Trump ai suoi sostenitori a Washington. Ha perso, non vuole ammetterlo e continua a p… - trash_italiano : buongiorno a tutti tranne ai sostenitori di Trump - lauraboldrini : Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per i… - njmrod : RT @amaricord: La scena più aberrante che ci arriva da Washington è quella dei due sostenitori di Trump che imitano l'omicidio di George Fl… - lucia_bray : RT @CottarelliCPI: Sto ascoltando il discorso di Trump ai suoi sostenitori a Washington. Ha perso, non vuole ammetterlo e continua a parlar… -